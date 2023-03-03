EYT'nin Resmi gazetede yayınlanması ile birlikte EYT başvuru ekranı en çok merak edilen noktalardan bir tanesi oldu. Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeden 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi yararlanabilecek. İşte EYT BAŞVURU EKRANI: EYT başvurusu nereden yapılır? 2023 E Devlet EYT başvuru ekranı!

EYT başvuru nasıl, nereden yapılır? EYT başvuruları başladı mı, ne zaman son?

Eyt başvuru ekranı, EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile merak edildi. İşte EYT BAŞVURU EKRANI: EYT başvurusu nereden yapılır? 2023 E Devlet EYT başvuru ekranı!

EYT BAŞVURU EKRANI

EYT İçin başvuru yapacak olan kişiler, haberimiz içerisinde yer almakta olan EYT başvurusu nasıl yapılır? Adımlarını takip ederek EYT başvuru ekranı linki üzerinden EYT başvurularına gerçekleştirebilir.

EYT BAŞVURU EKRANI LİNKİ

EYT'DE GERİYE DÖNÜK HAK TALEP EDİLEBİLECEK Mİ?

Geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek. İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla emekli olmak isteyenler için başvuru süreci de başladı. Buna göre, emekli olmak isteyenler e-Devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapabilecek. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanabilecek. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.