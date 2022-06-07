EYT Başkanı kim? Gönül Boran Özüpak kim? - Haberler

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EYT BAŞKANI KİM?

Gönül Boran Özüpak 1974 yılında dünyaya geldi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olanGönül Boran Özüpak, 25 yıldır özel bir firmada pazarlama sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Gönül Boran Özüpak 2015 yılından bu yana da EYT Derneği'nin başkanlığını görevindedir.

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