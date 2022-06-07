EYT Başkanı kim? Gönül Boran Özüpak kim? - Haberler

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EYT Başkanı kim? Gönül Boran Özüpak kim?

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EYT Başkanı kim? Gönül Boran Özüpak kim?

EYT konusu uzun süredir gündemdeki yerini koruyor ve EYT hakkında tüm detaylar merak edilirken EYT başkanının kim olduğu araştırıldı. Peki, EYT Başkanı kim? Gönül Boran Özüpak kim?

Uzun süredir gündemin sıcak konularından biri olan ve sık sık gündeme gelen EYT hakkında vatandaşlar EYT Başkanı kim? Gönül Boran Özüpak kim gibi konuları araştırıyor.

EYT BAŞKANI KİM?

Gönül Boran Özüpak 1974 yılında dünyaya geldi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olanGönül Boran Özüpak, 25 yıldır özel bir firmada pazarlama sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Gönül Boran Özüpak 2015 yılından bu yana da EYT Derneği'nin başkanlığını görevindedir.

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