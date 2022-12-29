EYT düzenlemesine dair bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Peki ama EYT askerlik borçlanması öne çeker mi? Askerlik borçlanması hizmet yılından sayılır mı? Askerlik borçlanması maaşı ne kadar etkiler? Askerlik borçlanması nasıl yapılır? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.Peki,EYT askerlik ve doğum borçlanması yılı öne geriye çeker mi? Askerlik borçlanması nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Akşener EYT müjdesi üzerinden Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var

Eyt askerlik ve doğum borçlanması yılı öne geriye çeker mi? sorusu gündemde. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) için nefesler tutuldu. EYT düzenlemesine ilişkin Beştepe'de dün toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan yeni EYT düzenlemesinin detayları açıklandı.Cumurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar Askerlik borçlanması hizmet yılından sayılır mı? Askerlik borçlanması maaşı ne kadar etekliyor? Askerlik borçlanması nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

ASKERLİK BORÇLANMASI HİZMET YILINDAN SAYILIR MI?

Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma tutarları asgari ücrete bağlı olduğu için artış yapılmadan önce, Aralık ayı içinde en geç yapılması uygun olacaktır.

ASKERLİK BORÇLANMASI SGK BAŞLMASINDAN SAYILIR MI?

Askere gittiğiniz tarih sigorta giriş tarihinizden önce ise, ilk sigorta giriş tarihiniz Askerlik Borçlanması yaptığınız süre kadar geriye çekilir. Askerlik borçlanması yaparak sigorta girişinizi Eylül 1999 öncesine alabiliyorsunuz. 18 ay askerlik borçlanması yaparsanız hizmet süreniz de 23 yıl 8 ay olur.

ASKERRLİK BORÇLANMASI EYT'Yİ ETKİLER Mİ?

Askerlik hizmeti eğer ilk sigortalılık başlangıç tarihinden sonra yapılmışsa, yapılacak askerlik borçlanması ile EYT kapsamına girmek mümkün olmayacaktır. Eğer, askerlik hizmeti ilk sigortalılık başlangıcından önce yapılmış ise, borçlanma durumunda borçlanılacak süre kadar sigortalılık başlangıcı geriye gitmektedir.

ASKERLİK BORÇLANMASI MAAŞI NE KADAR ETKİLİYOR?

Askerlik borçlanması erken emekliliğin yanında, çalışanın maaşını da artırır. 18 ay askerlik borçlanması bedeli olarak ödenen 10.238 TL için 1.535 TL vergi indirimi kazanılır. Bu da asgari ücretle çalışanın maaşının her ay 93.38 lira artması demek. Emeklilik için sigorta girişinin önemi büyüktür.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Askerlik borçlanma başvurusu, e devletten veya borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilerek doldurulması ile Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilerek yapılır.