EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? Askerlik borçlanması ile EYT'li olunur mu?

EYT son durum gelişmeleri çalışmaların son şeklini almasıyla milyonlar tarafından takip ediliyor. EYT düzenlemesinde şartlar belli olurken milyonların aklına bir çok soru işareti geldi. Bu konulardan biri de eskerlik borçlanması EYT'li yapar mı sorusu oldu. Peki, EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? Askerlik borçlanması ile EYT'li olunur mu?