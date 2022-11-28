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EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? Askerlik borçlanması ile EYT'li olunur mu?

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EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? Askerlik borçlanması ile EYT'li olunur mu?

EYT son durum gelişmeleri çalışmaların son şeklini almasıyla milyonlar tarafından takip ediliyor. EYT düzenlemesinde şartlar belli olurken milyonların aklına bir çok soru işareti geldi. Bu konulardan biri de eskerlik borçlanması EYT'li yapar mı sorusu oldu. Peki, EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? Askerlik borçlanması ile EYT'li olunur mu?

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Emeklilikte yaşa takılanlardan bir kısmı askerlik, doğum gibi borçlanma ile EYT kapsamına giren kişilerden oluşuyor. Peki, EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? Askerlik borçlanması ile EYT'li olunur mu? İşte detaylar haberimizde...

ASKERLİK BORÇLANMASI SİGORTA GİRİŞ TARİHİNİ GERİYE ÇEKER Mİ?

Askere gittiğiniz tarih sigorta giriş tarihinizden önce ise, ilk sigorta giriş tarihiniz Askerlik Borçlanması yaptığınız süre kadar geriye çekilir. Askerlik borçlanması yaparak sigorta girişinizi Eylül 1999 öncesine alabiliyorsunuz. 18 ay askerlik borçlanması yaparsanız hizmet süreniz de 23 yıl 8 ay olur. Bu durumda hizmet sürenizi 25 yıla tamamladığınızda EYT'den yararlanıp emekli olabilirsiniz.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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