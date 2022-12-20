EYT Aralık ayında meclise sunulacak mı? EYT 2023 son durum ne?

TBMM'de yaklaşık 2 ay süren bütçe maratonu tamamlanırken sırada milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesi var. Vatandaşlar yeni EYT düzenlemesinin ne zaman çıkacağını merak ediyor. Konuyla ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginden geldi. Peki, EYT Aralık ayında meclise sunulacak mı? EYT düzenlemesinde son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak? EYT yaş şartı olacak mı? EYT düzenlemesinde beş formül nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milyonlarca kişi emekli olmak için EYT düzenlemesini bekliyor. Aralık ayının gelmesiyle birlikte beklentiler de arttı. Peki, EYT Aralık ayında meclise sunulacak mı? EYT düzenlemesinde son durum nedir? EYT n zaman çıkacak? EYT Yaş şartı olacak mı? EYT düzenlemesi meclisten ne zaman geçecek? EYT düzenlemesinde beş formül nedir? Detaylar haberimizde...

EYT SON DURUM NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aralık ayında Meclis'e intikal edecek olan EYT çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bilgin, "İki şartı (prim ve yıl) doldurup yaşı bekleyenler var. 'Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir' diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir" dedi. Bilgin, yapılacak düzenleme ile 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen işçilerin zorunlu emeklilik şartının ortadan kaldırılacağını belirtti

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeye ilişkin "Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum. Çünkü çok hızlı çalışıyoruz." dedi.

EYT DÜZENLEMESİNDE GELİNEN SON DURUM NE?

"EYT'lilere yönelik düzenlemenin" sorulduğu Bakan Bilgin, "EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı, bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım, EYT ile ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamlarını 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil, bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım." yanıtını verdi.

EYT YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda EYT ve asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı. EYT'de en kapsamlı ve gerçekçi düzenlemeyi yapacaklarını ifade eden Bilgin, "İnşallah ocak ayına sarkmaz ve bu ayın sonunda Meclis'in gündemine getiririz" dedi.

EYT DÜZENLEMESİNDE BEŞ FORMÜL NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili ilk kez detay paylaştı. EYT'li çalışana 5 puan formülü geleceğini ifade eden Bilgin, emekliliğe hak kazanılacak olan net tarihi de duyurdu. Öte yandan Bilgin, asgari ücretle ilgili de açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok." dedi.