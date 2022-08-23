Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca insanın beklediği EYT ile ilgili açıklamada bulundu. Bilgin, EYT Almanya modelinden bahsetti. EYT Almanya modeli nedir ve EYT kimleri kapsıyor soruları merak ediliyor. Peki, EYT Almanya modeli nedir? EYT kimleri kapsıyor?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. EYT Almanya modeli nedir ve EYT kimleri kapsıyor merak ediliyor. EYT Almanya modeli nedir? EYT kimleri kapsıyor? Detaylar haberimizdedir…

EYT ALMANYA MODELİ NEDİR?

Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" diye konuştu.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT konusunda tek formül üzerinde çalışıldığına değinen Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANI KABUL EDERSE KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.