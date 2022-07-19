EYT açılımı nedir? EYT ne demek? EYT nedir, ne anlama geliyor? EYT maddeleri nelerdir?

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu. Bunun ardından vatandaşlar, EYT açılımı nedir? EYT ne demek? EYT ne anlama geliyor, nedir? EYT maddeleri nelerdir? merak etti. İşte hakkında bilgiler...

EYT NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 1999 yılı öncesinde işe girişte kadınlarda 5 bin prim günü ve 20 hizmet yılıyla, erkeklerde de 5 bin prim günü ve 25 hizmet yılıyla emekli olma şartına sahipti. 8 Eylül 1999'da 4447 sayılı kanunun ilanıyla emeklilik şartlarına üçüncü bir yaş haddi eklendi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

EYT AÇILIMI NE? EYT NE DEMEK?

EYT kısaltmasının açılımı "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" demektir.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

EYT ÇIKTI MI 2021?

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu.

Eyt'lilerle ilgili son günlerde üst üste çıkan haberler in ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, basın açıklaması yayınladı.

"EYT İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YOK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler e ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.

BAKAN BİLGİN, EYT SORUSUNA YANIT VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve EYT ile ilgili soruya şu yanıtı vermişti: "Bu konular zaten işimiz, çalışıyoruz ama karar aşamasına gelince paylaşırız. Şu anda önümüzde olan konuların başında asgari ücret ve 3600 ek gösterge geliyor. Bakanlıkta bu çalışmalarımız bitince başka bakanlıkları da ilgilendiriyor. Ekonomi, devlet personel başkanlığı bir araya gelip ancak o zaman kamuoyuyla paylaşacağız."

Haberler.com - Gündem