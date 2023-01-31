EYT 5000 gün mü? EYT kademeli emeklilik tablosu nedir?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle ilgili detaylar araştırılırken EYT kademeli emeklilik tablosu nedir ve EYT 5000 gün mü merak edildi.