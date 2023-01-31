EYT 5000 gün mü? EYT kademeli emeklilik tablosu nedir?
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle ilgili detaylar araştırılırken EYT kademeli emeklilik tablosu nedir ve EYT 5000 gün mü merak edildi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin Perşembe günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Önümüzdeki hafta da yasalaşması öngörülüyor. Peki, EYT 5000 gün mü? EYT kademeli emeklilik tablosu nedir?
EYT 5000 GÜN MÜ?
Milyonlarca kişi EYT yasasının çıkmasını bekliyor. Yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin Perşembe günü Plan Bütçe Komisyonu'nda, gelecek hafta da Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması öngörülüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 30 Ocak Pazartesi günü Meclis'e sunulan EYT teklifi detaylarını açıkladı. Teklife göre SSK'lılar kademeli prim gününe tabi olacak ve kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak.
EYT kademeli emeklilik tablosu: