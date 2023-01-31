Üye Girişi
Haberi Paylaş

EYT 5000 gün mü? EYT kademeli emeklilik tablosu nedir?

Gündem Haberleri

EYT 5000 gün mü? EYT kademeli emeklilik tablosu nedir?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle ilgili detaylar araştırılırken EYT kademeli emeklilik tablosu nedir ve EYT 5000 gün mü merak edildi.

Meclis'e sunulan EYT taslak metninde dikkat çeken 10 gün detayıMeclis'e sunulan EYT taslak metninde dikkat çeken 10 gün detayı
EYT'de nefesler tutuldu! Düzenleme bugün Meclis Başkanlığı'na sunuluyorEYT'de nefesler tutuldu! Düzenleme bugün Meclis Başkanlığı'na sunuluyor
Akbaşoğlu EYT açıklaması ne? SON DAKİKA EYT şartları belli oldu! EYT açıklandı mı?Akbaşoğlu EYT açıklaması ne? SON DAKİKA EYT şartları belli oldu! EYT açıklandı mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin Perşembe günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Önümüzdeki hafta da yasalaşması öngörülüyor. Peki, EYT 5000 gün mü? EYT kademeli emeklilik tablosu nedir?

EYT 5000 GÜN MÜ?

Milyonlarca kişi EYT yasasının çıkmasını bekliyor. Yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin Perşembe günü Plan Bütçe Komisyonu'nda, gelecek hafta da Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması öngörülüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 30 Ocak Pazartesi günü Meclis'e sunulan EYT teklifi detaylarını açıkladı. Teklife göre SSK'lılar kademeli prim gününe tabi olacak ve kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak.

EYT kademeli emeklilik tablosu:

EYT 5000 gün mü? EYT kademeli emeklilik tablosu nedir?EYT kademeli emeklilik tablosu:

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

EYT Gündem Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title