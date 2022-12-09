EYT 50 yaş sınırı var mı? SON DAKİKA! EYT'de yaş şartı olacak mı? BAKAN BİLGİN AÇIKLADI!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş sınırı olacağı iddiası kamuoyunda geniş yer bulurken vatandaşlar EYT 50 yaş sınırı var mı? EYT yaş şartı olacak mı? EYT'den emekli olmak için yaş kaç olmalı? İşte, EYT yaş sınırı olacak mı detaylar...

Eyt 50 yaş sınırı var mı? Emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesinde kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş sınırı olacağı iddiası kamuoyunda geniş yer bulurken vatandaşlar EYT 50 yaş sınırı var mı? EYT yaş şartı olacak mı? EYT'den emekli olmak için yaş kaç olmalı? İşte, EYT yaş sınırı olacak mı detaylar haberimizde...

EYT 50 YAŞ SINIRI VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş kriterinin getirileceği iddiaları sonrası Meclis'te yapacağı konuşmayı işaret etmişti. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Bilgin, EYT'lilerin merakla beklediği yaş konusuna girmedi. Bilgin, "Çalışmaları tamamladığım zaman yüce Meclis'te paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımdan kimsenin endişesi olmasın." dedi.

"ÇALIŞMALARI TAMAMLADIĞIM ZAMAN MECLİS'TE PAYLAŞACAĞIM"

Bakan Bilgin EYT konusunda, "EYT'yi soruyorlar. EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Beni arayan arkadaşlarımız, beni arayan gazeteciler, EYT'li olanlar hep şunu soruyorlar. Neden uzadı? Uzamasının sebebini söyleyeyim. Herkesi dinlemek zorundayız. Şunu öteleyin bunu öteleyin diyenler oluyor. 1999 öncesini kapsıyor. Fakat o zaman henüz bizde dijital kayıt sistemi yoktu. Bunların büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş. Bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim. Çalışmaları tamamladığım zaman yüce Meclis'te paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımdan kimsenin endişesi olmasın. Gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım." dedi.