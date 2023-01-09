Milyonlarca EYT'li ocak ayında yasalaşması beklenen düzenlemeyi heyecan içinde bekliyor. yaş şartı aranmadan 2.2 milyon kişinin emekli olma hakkına kavuşacağı EYT hakkında merak edilenler arasında EYT 1999 yılının tamamını kapsar mı? EYT hangi yıllar kapsıyor? soruları yer alıyor.

EYT ne zaman yasalaşacak? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT yasası ne zaman çıkacak?

Milyonlarca çalışanın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesinin ocak ayı içinde yasalaşması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili, "Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz" açıklamasını yaptı. Peki, EYT 1999 yılının tamamını kapsar mı? EYT hangi yıllar kapsıyor?

EYT 1999 YILININ TAMAMINI KAPSAR MI?

8 EYLÜL 1999 tarihinden önce SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı statüsünde sigortalı olarak çalışmaya başlayan herkes EYT kapsamına girmiş oldu.

İLK YIL 180 MİLYAR TL EMEKLİ AYLIĞI ÖDENMESİ BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili, "Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz" açıklamasını yaptı. Ortalama 6.000 TL'lik bir emekli aylığı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 2 milyon 250 bin kişi için ayda 15 milyar TL'den ilk yıl 180 milyar TL dolayında emekli aylığı ödenmesi bekleniyor.

72 MİLYAR LİRA PRİM KAYBI ORTAYA ÇIKACAK

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, daha önce 1.9 milyon kişi üzerinden yapılan hesaplamada 274 bin kişinin hiçbir işte çalışmayanlardan oluştuğunu açıklamıştı. Toplam 2.2 milyon emeklinin yüzde 15'ini oluşturan 375 bin kişinin çalışmayan kişilerden oluştuğu varsayılırsa, kalan sigortalıların çalışmayı tümüyle bırakması halinde kişi başı aylık 3 bin liradan yıllık 72 milyar lira prim kaybı ortaya çıkacak. Bu hesaba göre, EYT'nin ilk yıl maliyetinin en az 250 milyar liraya ulaşması bekleniyor. EYT'ler SGK önünde uzun kuyruklar oluştururken, düzenleme ile ilgili merak edilenler 20 soruda toplandı. İşte düzenlemeyle ilgili merak edilen sorular ve yanıtları;

SSK, BAĞ KUR VE EMEKLİ SANDIĞI'NA TABİ EYT'LİLERİN EMEKLİLİK KOŞULLARI NE?

Emeklilik için prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı bulunuyor. EYT'liler ilk iki şartı yerine getirmişlerse veya getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler. Bu SSK'lılar için 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 20 tam yıl (7200 prim günü), erkeklerde 25 tam yıl (9000 prim günü).

BORÇLANMA İLE EYT'Lİ OLUNUR MU?

Sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapmış olan ve sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999-8 Mart 2001 tarihi arasında olanlar 18 aylık askerlik borçlanması yaptıklarında, sigorta başlangıç tarihi borçlandıkları süre kadar geriye çekilecek. Sadece sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 tarihine çekecek şekilde borçlanmaları yeterli bulunuyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI SİGORTA GİRİŞ TARİHİNİ ÖNE ÇEKER Mİ?

İlk sigortalı olduğu tarihten önce askere gidenler askerlik borçlanması yaparak, ilk sigortalı olduğu tarihi öne çekebilirler. Böylece EYT'den yararlanma tarihi de öne gelmiş olur.

ASKERLİK, DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN 31 ARALIK'TAN ÖNCE BAŞVURANLARIN AVANTAJI NE?

Askerlik ve doğum borçlanması ile yurt dışı borçlanmalar için ödenen primler güncel asgari ücret üzerinden hesaplandığı için hizmet borçlanması dilekçesini 31 Aralık 2022 tarihine kadar verenler bu yılki asgari ücret üzerinden, 1 Ocak 2023 tarihinden sonra dilekçe verenler ise yüzde 54.66 oranında zamlanan yeni asgari ücret üzerinden prim ödeyecekler.

EYT YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

EYT yasası TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ocak ayı içinde Meclis'te kabul edildikten yasa yürürlüğe girecek.

EYT KAPSAMINDA EMEKŞ OLANLAR AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLİR Mİ?

EYT'liler işverenin kabul etmesi durumunda çalışmaya devam edebilecek.