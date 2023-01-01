Yapılan EYT açıklamalarına dair merak edilen sorular arasında EYT 18 yaş öncesi sigorta geçerli mi? Sorusu bulunuyor. Son dakika EYT haberleri, gün içerisinde EYT 18 yaş öncesi sigorta geçerli mi? Sorusu başta olmak üzere araştırılıyor. Peki, EYT 18 yaş öncesi sigorta geçerli mi? Son dakika EYT haberleri! EYT'de staj ve çıraklık kabul edilecek mi?

Eyt 18 yaş öncesi sigorta geçerli mi? Sorusu, Son dakika EYT haberleri arasında en çok merak edilen ve arama motorlarında sık sık araştırılan sorulardan bir tanesi haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açıklama ile birlikte merak edilen birçok soru yanıt buldu. Peki, EYT 18 yaş öncesi sigorta geçerli mi? Son dakika EYT haberleri! EYT'de staj ve çıraklık kabul edilecek mi?

EYT 18 YAŞ ÖNCESİ SİGORTA GEÇERLİ Mİ?

Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre EYT'de staj ve çıraklık sayılmıyor. Çıraklık ve stajyerlik durumunun bir sigorta girişi olmadığını söyleyen Bakan Bilgin " Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." Dedi.

STAJ MAĞDURLARI İÇİN DÜZENLEME YOLDA

Staj yaptıkları dönem sigortalılık süresine dahil edilmeyen kişilerin sorunlarının çözülmesi için gerekli çalışmalar yapılacağı açıklandı. Sayıları 2 milyonu bulan mağdurlar yapılacak olan düzenlemeyi bekliyor. Bakan Bilgin, stajda sağlık sigortasının yapıldığını ancak emeklilik sigortasının yapılmadığını ifade ederek "Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir" sözlerini kullandı.

Şu an var olan kanuna göre; staj süresi boyunca emeklilik için borçlanılamıyor. Bu durumda da geçen süre emeklilik hesabına katılamıyor. Yeni çalışmaların sonunda geçen sürenin emeklilik günlerine katılması amaçlanıyor.

EYT'LİLER İÇİN ÇÖZÜM AŞAMASINA GELİNDİ

Kısa süre önce açıklama yapan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanı'mıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz." sözlerini kullandı.

Düzenleme, Eylül 1999 yılından önce sigortalı olan ancak bu tarihte yapılan yasa değişikliği ile mağdur olan kişileri kapsıyor. Bu tarihte emeklilik için yaş şartı getirilmiş; Eylül 1999 yılından önce sigortalı olanların bekledikleri tarihte emekli olmalarının önü tıkanmıştı. Yeni düzenleme ile sorunun çözümü amaçlanıyor.