Eyt düzenlemesine ilişkin taslak metinde, emekli olup da aynı iş yerinde çalışmak isteyenlerle ile emekli olup başka işte çalışmak isteyenlere yönelik önemli bir madde yer aldı. Peki, EYT 10 gün kuralı ne? EYT 10 gün geçince ne olur?,

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5 milyon çalışanı kapsayan EYT düzenlemesine ilişkin taslak metin Meclis'e sunuldu. EYT kapsamında emekli olanların 10 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanmasının öngörüldüğü metinde, bu süreyi geçirip aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlere indirim uygulanmayacağı kaydedildi. Peki, EYT 10 gün kuralı ne? EYT 10 gün geçince ne olur?,İşte, detaylar…

EYT 10 GÜN KURALI NEDİR?

Eyt düzenlemesine ilişkin taslak metinde, emekli olup da aynı iş yerinde çalışmak isteyenlerle ile emekli olup başka işte çalışmak isteyenlere yönelik önemli bir madde yer aldı.

Metinde, EYT kapsamında emekli olanların 10 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanması hükme bağlandı. Bu süreyi geçirip aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlere indirim uygulanmayacak.

Ayrıca, emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya başlayanlardan başka iş yerine geçenler de bu indirimden ikinci kez yararlanamayacak. Yani 10 günlük süre içinde aynı iş yerinde çalışan başka iş yerine geçerse indirim söz konusu olmayacak.

Bu düzenlemeyle işverenlerin deneyimli elemanlarını EYT nedeniyle yitirmesine engel olunmak istendiği belirtiliyor.