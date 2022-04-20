Patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı. Kahreden olay sonrası EYP nedir? EYP ne demek, merak edildi.

EYP NEDİR?

Doğaçlama infilak aygıtı (IED) ya da El yapımı bomba (EYB), geleneksel savaş taktiklerinden farklı olarak üretilen ve harekete geçirilen bomba. IED'ler genellikle yol kenarına döşenen bombalar olarak kullanılır. Genellikle ağır terörist eylemlerinde ya da geleneksel olmayan savaşlarda kullanılır.

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