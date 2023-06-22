Eylül Tumbar kim, kaç yaşında, nereli? Kendi Düşen Ağlamaz Alize kimdir? Eylül Tumbar hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu Eylül Tumbar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Eylül Tumbar kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Eylül Tumbar kim, kaç yaşında, nereli? Kendi Düşen Ağlamaz Alize kimdir? Eylül Tumbar İnstagram hesabı!

Eylül Tumbar, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Netflix dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Kendi Düşen Ağlamaz dizisiyle adından söz ettiren Eylül Tumbarkimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Eylül Tumbar kim, kaç yaşında, nereli? Kendi Düşen Ağlamaz Alize kimdir? Eylül Tumbar İnstagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

EYLÜL TUMBAR KİMDİR?

Eylül Tumbar, 19 Ağustos 2002 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nden mezun olmuştur. Eylül Tumbar, oyunculuk kariyerine Netflix yapımı olan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne ile adım atmıştır. TRT 1'in yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz dizisindeki Alize karakteriyle adından söz ettirmektedir.

EYLÜL TUMBAR İNSTAGRAM HESABI!

Oyuncu Eylül Tumbar İnstagram'da, @eylultumbar kullanıcı adıyla 151 bin takipçisi bulunmaktadır.