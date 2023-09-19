Eylül Tatili İçin En İyi Rotalar

Seyahat sitesi Enuygun.com, eylül tatili için en uygun rotaları derledi. Fethiye, Marmaris, Datça, Kaş ve Kemer gibi tatil bölgeleri öneriliyor.

Seyahat sitesi Enuygun.com, ay boyunca olağan hava şartlarına göre eylül tatili rotalarını derledi.

Enuygun.com açıklamasına göre, bunaltıcı yaz sıcaklarının geride kaldığı, okulların açılması ile tatil beldelerinin sakinleştiği sonbaharın yaza en yakın ayı eylülde, Akdeniz ve Ege kıyılarında sahil keyfi yapmak hala mümkün.

Enuygun.com'un eylülde denize girilebilecek tatil rotaları arasında Ege'nin Akdeniz'e en yakın tatil bölgesi Fethiye ilk sırada yer alıyor.

Fethiye

Plajları ve antik kalıntıları ile hem deniz hem de kültür turizmini bir arada sunan eşsiz bir tatil rotası olan Fethiye'de pek çok otel seçeneği değerlendirilebileceği gibi kamp yapmak da mümkün.

Kentte, Saklıkent Milli Parkı, Amintas Kaya Mezarları ziyaret edilebilir, tarihi Likya Yolu'nda yürüyüş yapılabilir, Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi'nde denize girilebilir.

Hava sıcaklığının 32 derecede seyrettiği Fethiye'de ortalama deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece. Dalaman Havalimanı'ndan kolaylıkla ulaşılabilecek Fethiye araç kiralanarak gezilebilir, bu sayede Marmaris ve Datça'ya uğramak da mümkün.

Marmaris

Yazın devam ettiği gözde sahillere sahip Marmaris'te eylül ayında hava sıcaklığı 31 dereceleri gösteriyor. Bu ayda Marmaris'te ortalama deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece. Tüm seyahatseverlere uygun farklı tatil konseptleriyle Marmaris, yeşille mavinin birleştiği atmosferiyle doğanın hissedilebileceği bir tatil rotası.

Uzunyalı, İçmeler Koyu, Turunç Koyu plajlarının yanı sıra dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nın altın kumlarında yazı yaşamaya devam edilebilir. Ayrıca Marmaris Kalesi ve içindeki müzede de vakit geçirmek mümkün.

Datça

Marmaris'te Ege Denizi'ne doğru uzanan yarımada Datça da seyahatseverlerin rotasında yerini alabilir. Eski Datça'nın restore edilmiş taş evlerle dolu sokaklarında dolaşıp alışveriş yapmak, Knidos Antik Kenti'nde Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Karyalılar'dan izleri görmek, Datça merkezdeki Kumluk Plajı'ndaki restoranlarda akşam vakit geçirmek, sahil keyfi ile birleştiğinde Datça güzel bir tatil deneyimi sunuyor.

Deniz suyu sıcaklığının eylülde ortalama 26 derece olduğu Datça'da hava sıcaklığı ise 30-33 derece arasında değişiyor.

Kaş

Eylül ayının en güzel rotalarından biri olan Kaş'ın hava sıcaklığı 31 derecede seyrederken, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece civarında. Dalaman Havalimanı'na 2 saat mesafedeki Kaş'a ulaşım için havaalanı transfer hizmeti alınabilir ya da araç kiralayıp Kaş'ın irili ufaklı sayıları 35'i bulan koyları da gezilebilir.

Kaş-Kalkan arasında bulunan Kaputaş Plajı, kendine özel turkuaz rengiyle görenlerin unutamadığı yerler arasında. Kaş'ta Uzun Çarşı da gezilebilecek yerler arasında bulunuyor. Öte yandan Kaş, Türkiye'nin en iyi dalış merkezlerinden biri olarak da öne çıkıyor.

Kemer

Enuygun.com'un derlediği rota önerilerindeki son destinasyon olan Kemer'de yaz, ekim ortalarına dek sürüyor.

Antalya Havalimanı'na 60 kilometre mesafedeki Kemer, güneşi, sakinliği, doğal ve tarihi güzellikleri ile eylülde dört dörtlük bir tatil vadediyor. Eylül ayında 31-33 derece sıcaklıklara sahip Kemer sokaklarında sıcaktan bunalmadan rahatlıkla gezilebilir.

28 derecedeki deniz de ideal ısısıyla ferah bir tatil sunuyor. 5 yıldızlı Kemer otelleri de konforlu tatilin kapılarını aralıyor. Kemer'deyken Phaselis Antik Kenti ve koyunun görülmesi öneriliyor.

Çam ormanlarının aşağısında büyüleyici güzellikteki koya tekneyle ya da Tekirova'dan yaya olarak ulaşabiliyor. Phaselis'te Roma döneminden kalan su kemeri, sütunlu yol, agoralar ve hamamların yanı sıra 2 bin kişilik deniz manzaraları antik tiyatro da görenleri şaşırtıyor.