Eylül Öztürk kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk hangi dizilerde oynadı merak konusu oldu. Peki, Eylül Öztürk kimdir, kaç yaşında? Eylül Öztürk hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Eylül Öztürk'ün hayatı merak konusu oldu. Bir dönem popüler olan Vine platformunda "Memeli Mestan" kullanıcı adıyla yüklediği videolar ile geniş takipçi kitlesine ulaşmıştır. Şimdilerde ailesiyle Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk kaç yaşında ve nereli araştırılmaktadır. Peki, Eylül Öztürk kimdir, kaç yaşında? Eylül Öztürk hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde...

EYLÜL ÖZTÜRK KİMDİR?

Eylül Öztürk, 4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Annesi öğretmen olan Eylül Öztürk, ilkokulu Gölcük ve İstanbul'da okudu. Belçika'da tiyatro grubu seçmelerine katıldı ve 5 yıl boyunca bu grupla beraber çeşitli oyunlarda rol aldı. Türkiye'ye döndüklerinde İstanbul Adnan Menderes Anadolu Lisesi'ni kazandı. Yabancı dil sebebiyle Yeşilköy Anadolu Lisesi'ne transfer oldu ve lise yılları boyunca okulun müzik gruplarında solist olarak yer aldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yunan Dili Ve Edebiyatı Bölümü'nü kazanıp burada okurken de müzik ve oyunculuk hayatına devam etti. Birçok grupta solist olarak çalıştı ve sahne aldı. Aynı zamanda yerel bir TV kanalında uzun bir dönem sunuculuk yaptı, dizi ve kliplerde yer aldı.

Bir dönem yolcu uçaklarında hosteslik yaptı. Sonrasında yine hizmet sektöründe kalabileceği ve seyahat edebileceği bir iş arayışına girdi. Özel bir şirkette çalışmış olan Öztürk, radyo jingle'ları ve reklam müzikleri seslendirdi. 2014 yılının başında Knorr Çabuk Çorba'nın sosyal medya ve televizyon ekranlarındaki reklamlarında oynadı.

Sosyal medyada, çektiği kısa videolar ile yüz binlerce kişinin takip ettiği bir sosyal medya fenomeni haline geldi. Vine'daki 'Memeli Mestan' adıyla büyük kitleler tarafından tanındı. Eylül Öztürk, 2017 yılında Barış Kenan Özkan ile evlenmiş bu evlilikten 2 çocukları dünyaya gelmiştir.

EYLÜL ÖZTÜRK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2014 yılı başlarında, Beyaz Show'a, daha önce '3+1' olarak yayınlanmış ve ardından adı 3 Adam olarak değişen programın sunucuları Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak için yazdığı "3 Adam" isimli parçası ile konuk oldu.

2014 yılı son çeyreğinde 'Üstün Dökmen ile Yaşama Yerleşmek' adlı programda oyunculuk yaptı. 24 Ocak 2015 yılında yayımlanmaya başlayan "Benzemez Kimse Sana" yarışma programına katıldı. '4 Kadın Zamanı' programının sunuculuğunu üstlenmiştir.