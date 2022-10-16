Son zamanların en çok merak edilen isimlerinden bir tanesi olan Eylül Lize Kandemir hakkında merak edilen ve araştırılan konuların başında Eylül Lize Kandemir kimdir? Sorusu ve Eylül Lize Kandemir kaç yaşında, nereli? Sorusu geliyor. Peki, Eylül Lize Kandemir kimdir? Eylül Lize Kandemir kaç yaşında, nereli? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar..

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EYLÜL LİZE KANDEMİR KİMDİR?

Tam adı Eylül Lize Kandemir olan ünlü Reklam ve dizi oyuncusu 2001 yılında, İstanbul'da dünyaya geldi. Eylül Kandemir, oyunculuğa başladığı 2020 yılında ekranlara gelen, Ayça Ayşin Turan ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı Zemheri dizisi kadrosunda ve Mavi markasının reklamında yer almıştı. Sonra Elbet Bir Gün, Ah Nerede, Kardeşlerim dizilerinde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.