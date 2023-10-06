Türk dizi oyuncusu olarak bilinen ve magazin gündeminde güncel olarak yer alan Eylül Keleş kimdir? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Eylül Keleş kaç yaşında, İnstagramı ne? Soruları da konu hakkında en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Peki, Eylül Keleş kimdir? Eylül Keleş kaç yaşında, İnstagramı ne? Eylül Keleş hayatı ve biyografisi!

Eylül Keleş kimdir? Sorusu, özellikle Eylül Keleş adının magazin gündeminde yer alması ile birlikte merak konusu oldu. Bu nedenle birçok vatandaş arama motorları üzerinde Eylül Keleş kimdir? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Daha önce oyunculuk geçmişi olan ismin hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, Eylül Keleş kimdir? Eylül Keleş kaç yaşında, İnstagramı ne? Eylül Keleş hayatı ve biyografisi!

EYLÜL KELEŞ KİMDİR?

Eylül Keleş, 20 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra genç yaşına rağmen hızla yükselen bir oyunculuk kariyerine adım attı. İlk profesyonel deneyimini 2019 yılında "Afili Aşk" adlı dizide küçük bir rolle elde etti. Daha sonra "Kardeş Çocukları" ve "Menajerimi Ara" gibi popüler dizilerde rol aldı.

Çıkışını ise yemek yarışması "Gelinim Mutfakta" ile yaptı ve bu program sayesinde geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Oyunculuk kariyeri bu dönemde hız kazandı.

Özel hayatına dair ise Eylül Keleş'in ilişkisi, Gökhan Çıra ile olan ilişkisi ile magazin gündeminde dikkat çekiyor. İkili, sosyal medya hesaplarından romantik fotoğraflar paylaşarak ilişkilerini kamuoyuna duyurdu.

EYLÜL KELEŞ VE GÖKHAN ÇIRA EVLİ Mİ?

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, bir süredir birlikte olduğu Eylül Keleş ile aile ve yakın dostları arasında yaptıkları törenle nişanlandı. Nişan töreninde beyazlara bürünen ikili, bol bol poz vermeyi de ihmal etmedi. İkili, dün akşam aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törenle evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, törende beyaz giyinmeyi tercih etti. Saçlarını topuz yaptıran Keleş, straplez kesin beyaz bir elbise giydi. Gökhan Çıra da siyah tişörtün üzerine beyaz takım elbise giydi. Çıra'ya tuzlu kahve içiren Eylül Keleş, doğal güzelliğiyle büyüledi. İkili, çiçek temasıyla hazırlattığı organizasyonda bol bol poz vermeyi ihmal etmedi. Çiftin kareleri de Elif Talay tarafından Instagram'dan paylaşıldı. Gökhan Çıra ve Eylül Keleş'in ne zaman evleneceği ise henüz bilinmiyor.