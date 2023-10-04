Eylül Ayının En Çok Satan Otomobilleri Açıklandı

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından açıklanan verilere göre, Eylül ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller belirlendi. Fiat Egea Sedan listenin başında yer alırken, Tesla Model Y ve Renault Clio gibi modeller de listede yer aldı.

Bildiğiniz gibi 2023 yılının Eylül ayını da bitirdik. Tabi her ay başında olduğu bu Ekim ayında da Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından bir önceki ayın en çok satılanlar listesi açıklandı. Bu ayın en çok satılan otomobilleri arasında şaşırtıcı durumlar göze çarptı. İşte en çok satan otomobiller ve detayları…

Türkiye'de Eylül ayında en çok satan sıfır otomobiller!

Listemiz en çok satandan en az satana doğru giden 10 basamaklı bir listedir. Listenin sondan 5 üyesinin sadece satış rakamlarına yer verilmiştir. Elektrikli ve benzinli olarak fark etmeksizin tüm motor tiplerindeki otomobilleri kapsayan bir liste hazırlanmıştır. Sıfır otomobil fırsatlarını merak ediyorsanız buraya tıklayarak Ekim ayı kampanyalarına ulaşabilirsiniz.

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1- Fiat Egea Sedan

Muhtemelen hiç şaşırmadığınız bir marka ve modeli ilk sırada gördüğünüz. İtalyan armalı ancak Bursalı olan Fiat Egea Eylül ayında toplamda 6 bin 356 adet satarak Türkiye'nin en çok satılan sıfır otomobili olma unvanını koruyor.

2- Fiat Egea Cross

İtalyan asıllı markanın sevilen bir diğer Bursalı modeli Egea Cross, kardeşi Egea Sedan gibi en çok satılanlar listesindeki tahtını bırakmadı. 2. sıradan listemize giriş yapan Fiat Egea Cross Eylül ayında 4 bin 869 adet satarak Türkiye'nin en çok satan 2. otomobili, en çok satan 1. SUV modeli oldu.

3- Tesla Model Y

Ülkemizde bir kaç ay önce satışa başlayan ancak neredeyse her sokakta bir tane Model Y görmemize sebep olan Tesla, Türkiye'nin en çok satan sıfır otomobilleri listesine Model Y ile 3. sıradan giriş yaptı. Tesla Model Y, Eylül ayında toplamda 4 bin 700 adet satıldı.

4- Renault Clio

Türkiye'de hem filoların hem de kullanıcıların gözbebeği olan Renault Clio en çok satanlar listesine 4. sıradan giriş yaptı. Yenilenen görüntüsü ile Türkiye yollarına çıkan Bursalı Clio 2023 yılının Eylül ayında toplamda 4 bin 606 adet sattı.

5- Renault Megane Sedan

Yine Türkiye'de hem filoların hem de kullanıcıların gözbebeği olan Renault Megane Sedan en çok satanlar listesine 5. sıradan giriş yaptı. Özellikle aileler tarafından tercih edilen uygun fiyatlı sedan Megane, Eylül ayında toplamda 3 bin 244 adet sattı.

6- TOGG T10X v2

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da çift vardiyalı üretime geçilmişti. Tabi üretimin hızlanmasıyla birlikte araç teslimatlarında da artış görüldü. En çok satılan elektrikli otomobiller listesinde 2. sırada yer alan TOGG T10X, Tesla Model Y ile bir taht kavgasına girmiş durumda. TOGG T10X Eylül 2023'te 2 bin 204 adet sattı.

7- Hyundai i20: 2 bin 153

8- Chery Tiggo 8 Pro: 2 bin 110

9- Peugeot 2008: 2 bin 45

10- Chery OMODA 5: 1769