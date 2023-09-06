Evde bakım maaşı ödemelerinin hangi illerde yapıldığı, 6 Eylül 2023 tarihi itibarıyla merak konusu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen evde bakım maaşı ödemeleri, ilgili kişilerin banka hesaplarına aktarılıyor. Peki, Eylül ayı zamlı evde bakım maaşı yatan iller! Bu ay ne kadar yatacak? İşte detaylar…

Engelli, hasta veya yaşlı bireyleri bakımını üstlenen aile bireyleri, bu ödemeleri SMS yoluyla da sorgulayabiliyorlar. Eylül ayına gelindiğinde, evde bakım maaşı ödemeleri için bekleyiş başlıyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, bakım gereksinimi olan kişilerin aile üyelerine aktarılıyor. Bu işlem, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor ve ödemeler ilgili kişilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Peki, Eylül ayı zamlı evde bakım maaşı yatan iller! Bu ay ne kadar yatacak? Detaylar haberimizdedir…

EYLÜL AYI ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Eylül ayı evde bakım maaşı ödemelerinin hangi illerde yapıldığına dair araştırmalar sürüyor. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen evde bakım maaşı ödemeleri, haziran ayında henüz yapılmış değil. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin yakın bir zamanda hesaplara yatırılması bekleniyor. Evde bakım maaşları, genellikle her ayın 15'inden 31'ine kadar olan dönemde hesaplara aktarılırken, ödeme tarihleri illere göre değişiklik gösterebiliyor.

Zam oranlarıyla birlikte evde bakım parasının güncel miktarları da değişti. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerine göre memur maaşlarına ve emekli aylıklarına, refah payı hariç olmak üzere yapılan zam oranları belirlendi. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları, yüzde 17,55 artarken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 19,77 artış gösterdi. Bu zam oranlarıyla birlikte evde bakım maaşı ödemeleri de yüzde 17,55 artışla 5 bin 98 liraya yükseldi.

Evde bakım maaşı ödemelerini sorgulamak için SMS veya e-Devlet sistemi kullanabilirsiniz. E-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı ödemelerini takip edebilirsiniz. Bu özellik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunmaktadır.