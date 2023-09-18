Eylül ayı faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Faiz tahmini, ekonomistlerin, analistlerin ve yatırımcıların gelecekteki faiz oranlarını tahmin etmek için kullandığı bir yöntemdir. Bu tahminler, ekonomik göstergelere, piyasa koşullarına ve merkez bankalarının politikalarına dayanır. Peki, Faiz tahmini nedir? Eylül ayı faiz tahmini ne kadar? İşte detaylar...

Eylül ayı faiz tahmini nedir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İyi bir faiz tahmini, yatırımların doğru yönetilmesi ve risklerin minimize edilmesi için hayati öneme sahiptir. Ekonomistlerin faiz tahmini nedir, piyasaların beklentisi ne araştırılmaktadır. Peki, Faiz tahmini nedir? Eylül ayı faiz tahmini ne kadar? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLACAK?

ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı bu haftada, yatırımcılar verilere odaklanmış durumda. Yurt içinde de gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Ekonomistlerin katıldığı beklenti anketine göre; politika faizinde 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngörülüyor.

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde belirsizlik devam ederken, bu hafta merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündemi de yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 99 ihtimalle politika faizini sabit bırakması beklenirken, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyaller yatırımcıların odağında bulunuyor.