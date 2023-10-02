Eylül ayına ait enflasyon verilerinin açıklanma tarihi merak ediliyor. Ekonomi takipçileri ve finans sektörü, bu verilerin ekonomiye olan etkisini yakından izliyor. Peki, Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aylık enflasyon hangi gün açıklanıyor? İşte detaylar...

Enflasyon ne zaman açıklanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Piyasaların gözü TÜİK'in açıklayacağı rakamlara çevrildi. Aylık enflasyon hangi gün açıklanıyor merak konusu oldu. Arama motorlarında Eylül ayı enflasyonu açıklanacağı tarih sorgulatılıyor. Peki, Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aylık enflasyon hangi gün açıklanıyor? Detaylar haberimizde...

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'li yatırım bankası JP Morgan, beklentilerin üzerinde gelen ağustos enflasyon verisinin ardından Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 62'den yüzde 65'e çıkardı. JP Morgan ayrıca Türkiye'de enflasyonun Mayıs 2024'te yüzde 73 ile zirve yapacağını tahmin etti. JP Morgan, Türkiye için yüzde 35 olan yıl sonu politika faizi tahmini yukarı yönlü revize etti. Türkiye için yüzde 35 olan yıl sonu politika faizi tahmininde yukarı yönlü risk gören banka, 2024 yılı için politika faizi beklentisini yüzde 40'tan yüzde 45'e çıkardı.

EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Enflasyon oranını her ayın 3'ünde açıklıyor. Eylül ayı enflasyon oranının 3 Ekim tarihinde açıklanması öngörülüyor.