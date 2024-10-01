Eylül ayının enflasyon rakamları nihayet resmi olarak açıklandı ve bu veri, ekonomik gündemi derinden etkileyerek piyasalarda önemli hareketlenmelere neden oldu. Ülke genelinde tüketici fiyatlarının ne yönde seyrettiğini gösteren bu oran, özellikle yatırımcılar, ekonomistler ve politikacılar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Peki, Eylül ayı enflasyonu kaç oldu? Eylül ayı enflasyonu açıklandı mı? İşte detaylar...

EYLÜL AYI ENFLASYONU KAÇ OLDU?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, 2024 yılının Eylül ayında fiyat değişimlerinde önemli artışlar gözlemlendi. 2023 yılının aynı ayına kıyasla Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 59,18 oranında artış gerçekleşirken, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 47,89 artış gösterdi.

Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında Düşüş Yaşandı Eylül 2024'te perakende fiyatlar incelendiğinde, diğer harcamalar grubunda yüzde 14,62, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 13,24, giyim harcamalarında yüzde 6,67, konut harcamalarında yüzde 4,18, ev eşyası grubunda yüzde 3,62, gıda harcamalarında yüzde 2,63 ve sağlık ile kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,72 oranında artış görüldü. Bununla birlikte, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında ise yüzde 0,35 oranında azalış yaşandı.

Yakacak ve Enerji Grubunda Artış Gözlemlendi Toptan fiyatlar bazında ise, mensucat grubunda yüzde 13,72, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6,83, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,48, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,43, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,61, madenler grubunda yüzde 2,60 ve yakacak ile enerji maddeleri grubunda yüzde 2,01 oranında artış kaydedildi.

Bu veriler, Türkiye'deki genel fiyat artışlarının özellikle temel tüketim malzemeleri ve inşaat gibi sektörlerde yoğunlaştığını, buna karşılık ulaştırma ve haberleşme alanlarında ise bir miktar düşüş yaşandığını göstermektedir.