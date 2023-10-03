Eylül ayı enflasyonu kaç çıktı? Enflasyon açıklandı mı? 2023 Eylül ayı enflasyon oranı!

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Bu ay enflasyon oranlarının ne olduğu vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Peki, Eylül ayı enflasyonu kaç çıktı? Enflasyon açıklandı mı? İşte detaylar...

Eylül ayı enflasyonu kaç oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon açıklandı mı, ne kadar oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında güncel enflasyon oranı sorgulatılıyor. Peki, Eylül ayı enflasyonu kaç çıktı? Enflasyon açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

EYLÜL AYI ENFLASYONU KAÇ ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53 oldu. Böylece enflasyon 2023 yılının zirvesine çıktı.



AYLIK BAZDA EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİM GRUBUNDA

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %2,59 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %30,27 ile eğitim oldu.