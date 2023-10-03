Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında yıllık enflasyon belirlendi. Ayrıca, aylık enflasyon oranı açıklandı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından ise 12 aylık enflasyon oranı ise kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne kadar oldu, kaç oldu? 2023 Eylül ayı enflasyonu kaç çıktı, oranı kaç? İşte detaylar…

EYLÜL AYI ENFLASYON rakamları açıklandı mı, ne kadar oldu, kaç oldu? 2023 Eylül ayı enflasyonu kaç çıktı, oranı kaç?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında aylık bazda artış gösterirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında da artış kaydedildi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,53 ve yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 olarak gerçekleşti.Peki, Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne kadar oldu, kaç oldu? 2023 Eylül ayı enflasyonu kaç çıktı, oranı kaç? İşte detaylar…

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI, NE KADAR OLDU, KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 61,53 olarak gerçekleşti. Ayrıca, aylık enflasyon oranı yüzde 4,75 olarak bildirildi. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise 12 aylık enflasyonun yüzde 130,13 olduğunu açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 4,75 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,4 artış gösterdi.

2023 EYLÜL AYI ENFLASYONU KAÇ ÇIKTI, ORANI KAÇ?

TÜFE, eylül ayında geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,86 artış kaydederken, Yİ-ÜFE yüzde 36,06 oranında arttı. Yıllık enflasyon oranlarına göre, tüketici fiyatlarında yüzde 61,53 ve yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 artış yaşandı. ENAG'a göre, eylül ayında aylık enflasyon yüzde 6,24 artarken, dokuz aylık artış oranı yüzde 95,33 olarak hesaplandı.