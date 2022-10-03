Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı.Peki, Eylül ayı enflasyon oranı kaç oldu? 2022 Eylül ayı enflasyonu kaç çıktı? Eylül ayı enflasyon farkı ne kadar? İşte detaylar...

Eylül ayı enflasyon açıklandı! Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı.Tüketici Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3,08 olurken yıllık ise yüzde 83,45 olarak kaydedildi. Peki, Eylül ayı enflasyon oranı kaç oldu? 2022 Eylül ayı enflasyonu kaç çıktı? Eylül ayı enflasyon farkı ne kadar? Detaylar haberimizde...

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı.Tüketici Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3,08 olurken yıllık ise yüzde 83,45 olarak kaydedildi.

2022 EYLÜL AYI ENFLASYONU KAÇ ÇIKTI?

TÜFE'deki değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

EYLÜL AYI ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,66 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,99 ile konut oldu.

2022 yılı Eylül ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 124 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.