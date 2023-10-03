TÜİK Eylül ayı enflasyon verilerini ne zaman, saat kaçta açıklayacağı gündeme gelirken aylık enflasyon oranları merak ediliyor. Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak 2023 ve enflasyon rakamları araştırılıyor. Eylül ayı enflasyon beklentisi nedir ve enflasyon oranları ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. Peki, Eylül ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? TÜİK enflasyon verileri belli oldu mu?

Eylül ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? TÜİK enflasyon verileri belli oldu mu?

Eylül ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023 ve TÜİK enflasyon verileri belli oldu mu soruları merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini bugün açıklayacak. Aylık enflasyon oranları ve TÜİK enflasyon verileri araştırılıyor. Eylül ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? TÜİK enflasyon verileri belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

EYLÜL AYI ENFLASYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2023?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde açıklamaktadır. Buna göre, Eylül ayı enflasyon oranları 3 Ekim 2023 Salı saat 10:00'da açıklanacaktır.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU MU?

TÜİK enflasyon oranları henüz belli değildir. Ancak, Ağustos ayı enflasyondaki yükseliş yüzde 9,09 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 58,94'e çıktı.

AYLIK ENFLASYON ORANLARI

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %16,61 ile ulaştırma oldu.