Eylül ayı enflasyon açıklandı! Enflasyon arttı mı azaldı mı? Enflasyon yüzde kaç oldu?

Eylül ayı enflasyon açıklandı! Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı. Peki, Enflasyon arttı mı azaldı mı? Enflasyon yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

Eylül ayı enflasyon açıklandı! Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı.Tüketici Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3,08 olurken yıllık ise yüzde 83,45 olarak kaydedildi. Peki, Peki, Enflasyon arttı mı azaldı mı?Enflasyon yüzde kaç oldu? Detaylar haberimizde...

EYLÜL AYI ENFLASYON AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı.Tüketici Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3,08 olurken yıllık ise yüzde 83,45 olarak kaydedildi.

ENFLASYON ARTTI MI AZALDI MI?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,66 ile ulaştırma oldu.