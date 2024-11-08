Eylül 2024'te vefat eden, 1990 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olan ve turnuva sonunda hem 'Altın Ayakkabı' hem de 'Altın Top' ödüllerini kazanan kim?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Eylül 2024'te vefat eden, 1990 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olan ve turnuva sonunda hem "Altın Ayakkabı" hem de "Altın Top" ödüllerini kazanan İtalyan futbolcu kimdir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

EYLÜL 2024'TE VEFAT EDEN, 1990 FIFA DÜNYA KUPASI'NDA GOL KRALI OLAN VE TURNUVA SONUNDA HEM "ALTIN AYAKKABI" HEM DE "ALTIN TOP" ÖDÜLLERİNİ KAZANAN İTALYAN FUTBOLCU KİMDİR?

A. Bebeto

B. Toto Schillaci

C. Alen Boksic

D. Kaka

Cevap: B