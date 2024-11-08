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Eylül 2024'te vefat eden, 1990 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olan ve turnuva sonunda hem "Altın Ayakkabı" hem de "Altın Top" ödüllerini kazanan kim?

Eylül 2024'te vefat eden, 1990 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olan ve turnuva sonunda hem
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Eylül 2024'te vefat eden, 1990 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olan ve turnuva sonunda hem "Altın Ayakkabı" hem de "Altın Top" ödüllerini kazanan İtalyan futbolcu kimdir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Eylül 2024'te vefat eden, 1990 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olan ve turnuva sonunda hem "Altın Ayakkabı" hem de "Altın Top" ödüllerini kazanan İtalyan futbolcu?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Eylül 2024'te vefat eden, 1990 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olan ve turnuva sonunda hem "Altın Ayakkabı" hem de "Altın Top" ödüllerini kazanan İtalyan futbolcu kimdir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

EYLÜL 2024'TE VEFAT EDEN, 1990 FIFA DÜNYA KUPASI'NDA GOL KRALI OLAN VE TURNUVA SONUNDA HEM "ALTIN AYAKKABI" HEM DE "ALTIN TOP" ÖDÜLLERİNİ KAZANAN İTALYAN FUTBOLCU KİMDİR?

A. Bebeto

B. Toto Schillaci

C. Alen Boksic

D. Kaka

Cevap: B

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Eylül 2024'te vefat eden, 1990 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olan ve turnuva sonunda hem "Altın Ayakkabı" hem de "Altın Top" ödüllerini kazanan kim? Pi'nin yaşamı filminin yönetmeni kimdir? Elazığ'da deprem bekleniyor mu? Bingöl'de deprem bekleniyor mu? Korkutan açıklama Büyük tövbe ayı hangi aydır? Ay takviminin beşinci ayı hangi aydır? Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı, hangisinin sözlük tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Türkiye'nin 2023'te en çok ihracat yaptığı ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Kar yağışı ne zaman? Bu hafta kar yağacak mı? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Tolga Zengin neden yok? Tolga Zengin beiNSports'tan neden ayrıldı?
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