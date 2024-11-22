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Eylül 2024'te, İngiltere'de havalimanına giden bir trene hangisi binmiş ve trenden çıkarılamayınca sefer iptal edilmiştir?

Eylül 2024'te, İngiltere'de havalimanına giden bir trene hangisi binmiş ve trenden çıkarılamayınca sefer iptal edilmiştir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Eylül 2024'te, İngiltere'de havalimanına giden bir trene hangisi binmiş ve trenden çıkarılamayınca sefer iptal edilmiştir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki, Eylül 2024'te, İngiltere'de havalimanına giden bir trene hangisi binmiş ve trenden çıkarılamayınca sefer iptal edilmiştir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Eylül 2024'te, İngiltere'de havalimanına giden bir trene hangisi binmiş ve trenden çıkarılamayınca sefer iptal edilmiştir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

EYLÜL 2024'TE, İNGİLTERE'DE HAVALİMANINA GİDEN BİR TRENE HANGİSİ BİNMİŞ VE TRENDEN ÇIKARILAMAYINCA SEFER İPTAL EDİLMİŞTİR?

A: İki sincap

B: İki yılan

C: İki kokarca

D: İki yarasa

Cevap: A

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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