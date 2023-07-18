(Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek...) Kim Milyoner Olmak İster 18 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

18 Temmuz Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?...) Kim Milyoner Olmak İster 18 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 18 TEMMUZ SALI 100 BİN LİRALIK SORUSU

Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?

A-) Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda

B-) Japonya'ya bağlı Ryukyu Adaları'nda

C-) Birleşik Krallık'a bağlı Falkland Adaları'nda

D-) ABD'ye bağlı Hawaii Adaları'nda

Doğru Cevap : A şıkkı