Güzel sunucu Eylem İpek kimdir ve kaç yaşındadır merak ediliyor. Eylem İpek nereli ve hangi programları sundu sevenleri tarafından araştırılıyor. Eylem İpek yer aldığı projelerden dolayı ismi sıkça gündeme geliyor. Başarılı sunucu Eylem İpek Instagram hesabı ne merak ediliyor. Eylem İpek kimdir? Eylem İpek kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

EYLEM İPEK KİMDİR?

1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel isim baba tarafından aslen Diyarbakır'lıdır. Ancak doğma büyüme İstanbul'ludur. Ailesi 1980 senesinde İstanbul'a göç etmiştir. Sanatçı Yaşar İpek ile kardeştir. Babasını çok küçük yaşlarda iken yitirmiştir, 4 kardeştir. Uzun yıllardır abisi Yaşar İpek ile görüşmediği belirtilmektedir. Posta Gazetesinde Benden Duymuş Olmayın isimli köşede yazmış günümüzde TV8 Acun Medya bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Daha önce Sonrasında Gel Konuşalım isimli programın sunuculuğunu üstlenmiştir.

Boyu 1.62 cm, kilosu 50, yaşı ise 2021 yılı itibariyle 32'dir. 2016 yılının Nisan ayında Beşiktaş Shangri-La Hotel'de Gökhan Şafak ile evlenmiştir. Çiftin nikahında şahitler ise ünlü isimler, Engin Altan Düzyatan, Okan Kurt, Demet Akalın ve Neslişah Alkoçlar yer almıştır. Bir dönem geçmişte Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil ile yaşadığı tartışmalar ile uzun süre magazin gündeminde yer almıştır. Seren Serengil ile ilgili yayınlanmış olan resimler yüzünden sıkça ismi magazin ve televizyon gündeminde yer almıştır. Serengil'in selülit'li fotoğraflarını yayınlattığı iddia edilen Eylem İpek ise bu konu hakkında böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, kafalarına taş düşse benden bilecekler diyerek açıklama getirmiştir.

EYLEM İPEK INSTAGRAM HESABI NE?

Eylem İpek Instagram hesabı "eylemipek" kullanıcı isme sahip olup 205 bin takipçisi bulunuyor.

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