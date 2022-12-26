EYGYO ne zaman borsada işlem görecek? EYGYO halka arz sonuçları açıklandı mı? EYG halka arz ne zaman?
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Halka arz takip eden vatandaşlar EYG Gayrimenkul halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, EYGYO halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise EYGYO ne zaman borsada işlem görecek? EYGYO halka arz sonuçları açıklandı mı? EYG halka arz ne zaman? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler..
EYGYO ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme EYG Gayrimenkul halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar EYGYO ne zaman borsada işlem görecek? EYGYO halka arz sonuçları açıklandı mı? EYG halka arz ne zaman? sorularını merak ediyor. İşte EYG Gayrimenkul alabileceğiniz bankalar!
EYG, Borsa İstanbul'da işlem yapabilen tüm bankalar aracılığı ile satın alınabilir.
EYG Gayrimenkul, borsada işlem tarihinin 29 Aralık olacağı tahmin ediliyor.
EYG Gayrimenkul halka arz 22- 23 Aralık tarihinde saat 10:30-13:00 aralıkları arasında gerçekleşecek.
EYG Gayrimenkul 14,23 TL'den halka arz olacak.
EYG Gayrimenkul hisse kodu #EYGYO olarak açıklandı.
EYG Gayrimenkul şirketi 24,750,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.