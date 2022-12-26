EYGYO ne zaman borsada işlem görecek? EYGYO halka arz sonuçları açıklandı mı? EYG halka arz ne zaman?

Halka arz takip eden vatandaşlar EYG Gayrimenkul halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, EYGYO halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise EYGYO ne zaman borsada işlem görecek? EYGYO halka arz sonuçları açıklandı mı? EYG halka arz ne zaman? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler..