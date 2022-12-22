EYG Gayrimenkul hangi bankalarda var? EKGYO kaç lot veriyor? EYGYO halka arz ne zaman? EYG halka arz sonuçları açıklandı mı?

Halka arz takip eden vatandaşlar EYG Gayrimenkul halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, EYGYO halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise EYG Gayrimenkul hangi bankalarda var? EYG kaç lot veriyor? EYGYO halka arz ne zaman? EYG halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...