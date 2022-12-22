EYG Gayrimenkul hangi bankalarda var? EKGYO kaç lot veriyor? EYGYO halka arz ne zaman? EYG halka arz sonuçları açıklandı mı?
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Halka arz takip eden vatandaşlar EYG Gayrimenkul halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, EYGYO halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise EYG Gayrimenkul hangi bankalarda var? EYG kaç lot veriyor? EYGYO halka arz ne zaman? EYG halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
EYG Gayrimenkul hangi bankalarda var? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme EYG Gayrimenkul halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar EYG Gayrimenkul hangi bankalarda var? EYG kaç lot veriyor? EYGYO halka arz ne zaman? EYG halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularını merak ediyor. İşte EYG Gayrimenkul alabileceğiniz bankalar!
EYG, Borsa İstanbul'da işlem yapabilen tüm bankalar aracılığı ile satın alınabilir.
EYG Gayrimenkul, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
EYG Gayrimenkul halka arz 22- 23 Aralık tarihinde saat 10:30-13:00 aralıkları arasında gerçekleşecek.
EYG Gayrimenkul 14,23 TL'den halka arz olacak.
EYG Gayrimenkul hisse kodu #EYGYO olarak açıklandı.
EYG Gayrimenkul şirketi 24,750,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.