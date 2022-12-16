EYG Gayrimenkul halka arz ne zaman? EYG halka arz fiyatı ne kadar? EYG halka arz kodu ne? EYG kaç lot veriyor? EYGYO halka arz ne zaman?
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Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de EYG Gayrimenkul halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, EYGYO halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise EYG Gayrimenkul halka arz ne zaman? EYG halka arz fiyatı ne kadar? EYG halka arz kodu ne? EYG kaç lot veriyor? EYGYO halka arz ne zaman? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
EYG Gayrimenkul halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme EYG Gayrimenkul halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar EYG Gayrimenkul halka arz ne zaman? EYG halka arz fiyatı ne kadar? EYG halka arz kodu ne? EYG kaç lot veriyor? EYGYO halka arz ne zaman? sorularını merak ediyor. İşte EYG Gayrimenkul halka arz tarihi!
EYG Gayrimenkul, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
EYG Gayrimenkul halka arz tarihi henüz duyurulmadı.
EYG Gayrimenkul 14,23 TL'den halka arz olacak.
EYG Gayrimenkul hisse kodu #EYGYO olarak açıklandı.
EYG Gayrimenkul şirketi 24,750,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.