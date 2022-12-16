EYG Gayrimenkul halka arz ne zaman? EYG halka arz fiyatı ne kadar? EYG halka arz kodu ne? EYG kaç lot veriyor? EYGYO halka arz ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de EYG Gayrimenkul halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, EYGYO halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise EYG Gayrimenkul halka arz ne zaman? EYG halka arz fiyatı ne kadar? EYG halka arz kodu ne? EYG kaç lot veriyor? EYGYO halka arz ne zaman? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...