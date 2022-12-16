EYG Gayrimenkul eşit dağıtım mı, oransal mı? EYG Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı? EYG Gayrimenkul hangi bankalarda var?

Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de EYG Gayrimenkul halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, EYG Gayrimenkul halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise EYG Gayrimenkul eşit dağıtım mı, oransal mı? EYG Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı? EYG Gayrimenkul hangi bankalarda var? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...