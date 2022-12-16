EYG Gayrimenkul eşit dağıtım mı, oransal mı? EYG Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı? EYG Gayrimenkul hangi bankalarda var?
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Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de EYG Gayrimenkul halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, EYG Gayrimenkul halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise EYG Gayrimenkul eşit dağıtım mı, oransal mı? EYG Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı? EYG Gayrimenkul hangi bankalarda var? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
EYG Gayrimenkul halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme EYG Gayrimenkul halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar EYG Gayrimenkul eşit dağıtım mı, oransal mı? EYG Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı? EYG Gayrimenkul hangi bankalarda var? sorularını merak ediyor. İşte EYG Gayrimenkul halka arz tarihi
EYG Gayrimenkul, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
EYG Gayrimenkul halka arz tarihi henüz duyurulmadı.
EYG Gayrimenkul 14,23 TL'den halka arz olacak.
EYG Gayrimenkul hisse kodu #EYGYO olarak açıklandı.
EYG Gayrimenkul şirketi 24,750,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.