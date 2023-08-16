EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na Başvurular Devam Ediyor

EY tarafından, ideallerini gerçekleştirmek ve vizyonlarını gerçeğe dönüştürmek isteyen kadın girişimciler için düzenlenen Girişimci Kadın Liderler Programı'na başvurular, 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

EY tarafından, ideallerini gerçekleştirmek ve vizyonlarını gerçeğe dönüştürmek isteyen kadın girişimciler için düzenlenen Girişimci Kadın Liderler Programı'na başvurular, 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası alanda danışmanlık, denetim, vergi, strateji ve kurumsal finansman hizmetleri sunan EY'ın düzenlediği Girişimci Kadın Liderler Programı 2023 dönemi başvuruları devam ediyor.

İşlerini geliştirmeyi ve dünya çapında büyümeyi hedefleyen kadın girişimcileri destekleyen program, katılımcılarına eğitim, iş geliştirme, mentorluk ve networking (ağ oluşturma) alanlarında destek sunuyor. EY Türkiye, girişimci kadınları uluslararası pazarlarda etkin bir şekilde faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlayan program kapsamında bugüne kadar toplam 60 kadın girişimciye destek verdi.

Bu yıl da Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika Bölgesi (EMEIA) genelinde düzenlenecek EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na katılmak isteyen kadın girişimciler, başvurularını 31 Ağustos'a kadar EY Türkiye web sitesinden yapabilecek.

Tamamen ücretsiz olan bu programa bağımsız bir jüri tarafından seçilecek kadın girişimciler, iş dünyasındaki başarılı liderlerin bilgi ve deneyimlerinden yaralanabilecekleri bir ağa katılma, şirketlerini ciro ve istihdam anlamında büyütme gibi imkanlara ulaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Girişimci Kadın Liderler Programı'nın Türkiye liderliğini yürüten EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı Müge Tan Belviso, sürekli dönüşen ve hızla değişen iş dünyasının beklenmedik zorluklar ve fırsatlar çıkarabildiğini belirterek, programın girişimci kadınlara çok geniş ve kapsamlı EY kaynaklarına erişim sunmakla kalmayıp, danışmanlık ve mentorluk desteği, network oluşturma ve teknik bilgilerini geliştirme olanağı sağladığını kaydetti.