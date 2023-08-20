Exxen ve Exxenspor üyelik ücretine zam mı geldi? Exxenspor üyelik ücreti ne kadar?
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EXXEN ÜYELİK ÜCRETİNE ZAM MI GELDİ?
Reklamsız Exxen üyelik ücreti aylık 89.90 TL'den 116.90 TL'ye arttırdı. Aynı zamanda reklamsız Exxenspor üyeliği aylık 169.90 TL'den 220.90 TL'ye artırıldı.
EXXENSPOR ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
- Reklamlı Aylık Exxen
Eski fiyat: 64.90 TL Yeni fiyat: 84.50 TL
- Reklamsız Aylık Exxen
Eski fiyat: 89.90 TL Yeni fiyat: 116.90 TL
- Reklamlı Yıllık Exxen
Eski fiyat: 54.90 TL X 12 = 658.80 TL Yeni fiyat: 70.40 TL X 12 = 844.80 TL
- Reklamsız Yıllık Exxen
Eski fiyat: 74.90 TL X 12 = 898.80 TL Yeni fiyat: 97.40 TL X 12 = 1168.80 TL
- Reklamlı Aylık Exxenspor
Eski fiyat: 144.90 TL Yeni fiyat: 188.50 TL
- Reklamsız Aylık Exxenspor
Eski fiyat: 169.90 TL Yeni fiyat: 220.90 TL
- Reklamlı Yıllık Exxenspor
Eski fiyat: 119.00 TL X 12 = 1428.00 TL Yeni fiyat: 157.00 TL X 12 = 1884.00 TL
- Reklamsız Yıllık Exxenspor
Eski fiyat: 139.00 TL X 12 = 1668.00 TL Yeni fiyat: 184.00 TL X 12 = 2208.00 TL