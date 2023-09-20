Exxen'de reklamlı olarak yayınlanan içeriklere erişim için üyelik ücreti ve reklamsız üyelik fiyatları merak ediliyor. EXXEN üyelik paketleri ve EXXEN spor paketi ne kadar olduğu araştırılıyor. EXXEN üyelik fiyatları kaç TL oldu ve EXXEN spor üyelik ücreti 2023 gündeme geliyor. Peki, EXXEN üyelik paketleri! EXXEN spor paketi ne kadar? EXXEN üyelik fiyatları kaç TL oldu?

EXXEN üyelik fiyatları ve EXXEN spor paketi ne kadar olduğu araştırılıyor. EXXEN spor üyelik ücreti 2023 ve EXXEN üyelik fiyatları aboneler tarafından merak ediliyor. EXXEN üyelik paketleri! EXXEN spor paketi ne kadar? EXXEN üyelik fiyatları kaç TL oldu? Detaylar haberimizdedir…

EXXEN ÜYELİK PAKETLERİ

2023 yılına zamlı bir giriş yapan Exxen, Mayıs ayında ise ikinci kez zamlandı. Yapılan zamlarında ardından en ucuz Exxen paketi 54 TL'ye kadar çıkmış durumda. Platformu reklamsız olarak tercih ettiğinizde ise fiyatlar 89.90 TL'ye kadar çıkıyor. Diğer yandan spor yayınları yapan Exxenspor'un fiyatları da geçtiğimiz dönemde önemli miktarda artış gösterdi. Son yapılan zamların ardından en uygun paket aylık 119 TL olurken, reklamsız aboneliğin fiyatı ise 169 TL'ye ulaştı.

EXXEN SPOR PAKETİ NE KADAR?

Döviz kurunun artması ve dünya genelinde yaşanan enflasyon diğer tüm hizmetlerde olduğu gibi Exxen abonelik fiyatına da olumsuz yansımış durumda. İşte abonelik ücretleri:

Reklamlı aylık paket – 144.90 TL

Reklamlı sezonluk paket – Aylık 119.90 (Toplamda 1.428 TL)

Reklamsız aylık paket – 169.90 TL

Reklamsız sezonluk paket – Aylık 139 TL (Toplamda 1.668 TL)

EXXEN ÜYELİK FİYATLARI KAÇ TL OLDU?