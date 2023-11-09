Bugün oynanan Bayern Münih - Galatasaray maçında yaşanan donma ve çökme problemleri sonrası kullanıcılar Twitter'dan isyan bayrakları açtı. Ardından ise internette en çok araştırılan konuların başında Exxen üyelik nasıl iptal edilir, para iadesi nasıl alınır? Geldi. Peki, Exxen üyelik iptali para iadesi oluyor mu? İşte detaylar…

Exxen üyelik iptali para iadesi oluyor mu, iade nasıl alınır? Exxen üyelik nasıl iptal edilir?

Exxen üyeliklerinizi memnun kalmamanız halinde iptal edebilirsiniz. Üyelik iptali işlemleriniz için web tarayıcısı üzerinden www.exxen.com adresine giderek iptal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki, Exxen üyelik iptali para iadesi oluyor mu? Exxen üyelik nasıl iptal edilir, para iadesi nasıl alınır? İşte detaylar…

EXXEN ÜYELİK İPTALİ PARA İADESİ OLUYOR MU?

Üyelik iptali işlemleriniz için web tarayıcısı üzerinden www.exxen.com adresine üyelikbilgileriniz ile giriş yaparak "Hesap ve Ayarlar > Abonelik Bilgilerim > Abonelik Durumu>Aboneliğimi iptal et butonuna tıklayarak " iptal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İptal talebinin alınması üzerine, bir sonraki ay içerisinde yenileme tarihine denk gelen günde abonelik otomatik olarak durdurulacaktır. Bu kapsamda Tüketici; hizmet bedelini ödediği ve İçerik Hizmetleri'nden yararlanmaya başladığı aya ilişkin olarak EXXEN'den hizmet bedeli iadesi talebinde bulunamayacaktır.

EXXEN ÜYELİK NASIL İPTAL EDİLİR, PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Exxen'e giriş yapın.

Hesap ve Ayarlar'a tıklayın.

Üyelik Bilgilerim altında "Aboneliğimi İptal Et"e tıklayın.

Hesap şifrenizi girin.

Abonelik İptali ekranında "Evet"e tıklayın.

Exxen üyelik iptali telefon numarası; 0850 241 81 48. Bu numarayı arayarak çağrı merkezinin yardımıyla da Exxen üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

Hesabınızı silmeye çalıştığınızda başarısız olduysanız ya da silindiğinden tam emin değilseniz, ikinci bir yol olarak bu link üzerinden Exxen canlı destek hizmetine bağlanarak hesap silme konusunda talepte bulunabilirsiniz.

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