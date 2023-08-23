Exxen spor üyelik kaç lira sorusunun yanıtı merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuyla birlikte tüm maçlar Exxen Spor'da yayınlanacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları da yine Exxen platformunda ekrana gelecek. Peki, EXXEN ÜYELİK FİYATLARI 2023: Zamlı Exxen spor paketi reklamlı, reklamsız kaç lira? İşte detaylar…

Acun Ilıcalı'nın Netflix ve Blu TV'ye rakip olan platformu Exxen çok konuşulmuştu. İzleyici kitlesini güncel tutmaya çalışan Exxen şimdide spor müsabakalarını yayınlamaya başladı. Peki, EXXEN ÜYELİK FİYATLARI 2023: Zamlı Exxen spor paketi reklamlı, reklamsız kaç lira? İşte detaylar…

EXXEN ÜYELİK FİYATLARI 2023

2023 yılına zamlı bir giriş yapan Exxen, Mayıs ayında ise ikinci kez zamlandı. Yapılan zamlarında ardından en ucuz Exxen paketi 54 TL'ye kadar çıkmış durumda. Platformu reklamsız olarak tercih ettiğinizde ise fiyatlar 89.90 TL'ye kadar çıkıyor. Diğer yandan spor yayınları yapan Exxenspor'un fiyatları da geçtiğimiz dönemde önemli miktarda artış gösterdi. Son yapılan zamların ardından en uygun paket aylık 119 TL olurken, reklamsız aboneliğin fiyatı ise 169 TL'ye ulaştı.

ZAMLI EXXEN SPOR PAKETİ REKLAMLI, REKLAMSIZ KAÇ LİRA?

Döviz kurunun artması ve dünya genelinde yaşanan enflasyon diğer tüm hizmetlerde olduğu gibi Exxen abonelik fiyatına da olumsuz yansımış durumda. İşte abonelik ücretleri:

Exxen abonelik ücretleri ne kadar?

Reklamlı aylık paket – 64.90 TL

Reklamlı yıllık paket – Aylık 54 TL (Toplamda 648 TL)

Reklamsız aylık paket – 89.90 TL

Reklamsız yıllık paket – 74.90 TL (Toplamda 898.80 TL)

Exxenspor abonelik ücretleri ne kadar?