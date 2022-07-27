Exxen ücretsiz nasıl izlenir? Exxen fiyatı ne kadar?

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe mücadelelerini sürdürüyor.Taraftarlar, takımların maçlarını izlemek için Exxen ücretsiz nasıl izlenir? Exxen'de spor paketi fiyatı ne kadar? Exxen'e nasıl üye olunur? gibi sorulara yanıt arıyor.

EXXEN SPOR PAKETİ ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi veKonferans Ligi maçlarını kapsayan spor paketi ücreti ek pakete ilave olarak 24,90 TL.

Exxen + aylık spor paketi ücreti reklamlı olarak 34,80 TL

Exxen + aylık spor paketi ücreti reklamsız olarak 44,80 TL

Exxen taahhütsüz caymalı aylık paket ise 59,80 TL

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için internet sitesine girmeniz gerekiyor. Kimlik bilgileriyle Exxen'e üye olunabiliyor. Ücretsiz deneme sürümüExxen'e yeni üyeliklerde geçerlidir.