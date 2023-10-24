EXXEN TV YAYIN AKIŞI: Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta, ücretsiz mi? Bu akşam (24 Ekim) hangi maçlar var?
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Exxen yayın akışı araştırılırken bu akşam hangi maçlar var merak ediliyor. Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta ve ücretsiz mi soruları gündeme geliyor. Exxen tv yayın akışı sporseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta, ücretsiz mi? Bu akşam (24 Ekim) hangi maçlar var? Exxen tv yayın akışı!
Bu akşam yayınlanacak olan Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta, ücretsiz mi soruları araştırılırken Exxen tv yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam (24 Ekim) hangi maçlar var ve Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta olduğu gündeme geliyor. Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta, ücretsiz mi? Bu akşam (24 Ekim) hangi maçlar var? Exxen tv yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
Galatasaray-Bayern Münih Maçı, saat 19:45 başlayacak. Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen, CBC Sport kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
- Inter-Salzburg Maçı saat 19:45 başlayacak.
- Galatasaray-Bayern Münih Maçısaat 19:45 başlayacak.
- Manchester Utd-Kopenhag Maçısaat 22:00 başlayacak.
- Sevilla-Arsenal Maçı saat 22:00 başlayacak.
- Lens-PSV Maçısaat 22:00 başlayacak.
- Braga-Real Madrid Maçısaat 22:00 başlayacak.
- Union Berlin-Napoli Maçısaat 22:00 başlayacak.
- Benfica-Real Sociedad Maçı saat 22:00 başlayacak.
24 Ekim 2023 Salı
- 19:45 "Milan - Newcastle United" UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu / Canlı
- 22:00 "Paris Saint Germain - Dortmund" UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu / Canlı
- 20.09.2023 Çarşamba
- 19:45 "Real Madrid - Union Berlin" Şampiyonlar ligi C Grubu
- 22:00 "Bayern Münih - Manchester United" Şampiyonlar Ligi A Grubu
- 21.09.2023 Perşembe
- 19:45 "LASK Linz - Liverpool" Avrupa Ligi E Grubu / Canlı
- 22:00 "Ajax - Marsilya" Avrupa Ligi B Grubu / Canlı
TV8,5
- 07:00 Klasikler
- 08:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2001-2005
- 09:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2006-2009
- 10:00 %100 Futbol
- 11:00 Son Karar
- 12:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2010-2012
- 13:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2013-2016
- 14:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2017-2022
- 15:00 Şampiyonlar Ligi 1. Hafta Özetleri
- 17:00 Basın Toplantısı
- 17:45 Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Özetleri
- 19:00 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin
- 20:00 Konferans Ligi 1. Hafta Özetleri
- 21:10 Konferans Ligi 2. Hafta Özetleri
- 22:30 Avrupa Ligi 1. Hafta Özetleri
- 23:45 Avrupa Ligi 2. Hafta Özetleri
- 01:00 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin
- 02:00 Şampiyonlar Ligi Magazin
- 02:30 Şampiyonlar Ligi 1. Hafta Özetleri
- 04:00 Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Özetleri
- 05:30 "Barcelona - Antwerp" Şampiyonlar Ligi H Grubu