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EXXEN TV YAYIN AKIŞI: Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta, ücretsiz mi? Bu akşam (24 Ekim) hangi maçlar var?

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Exxen yayın akışı araştırılırken bu akşam hangi maçlar var merak ediliyor. Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta ve ücretsiz mi soruları gündeme geliyor. Exxen tv yayın akışı sporseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta, ücretsiz mi? Bu akşam (24 Ekim) hangi maçlar var? Exxen tv yayın akışı!

Bu akşam yayınlanacak olan Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta, ücretsiz mi soruları araştırılırken Exxen tv yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam (24 Ekim) hangi maçlar var ve Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta olduğu gündeme geliyor. Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta, ücretsiz mi? Bu akşam (24 Ekim) hangi maçlar var? Exxen tv yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

Galatasaray-Bayern Münih Maçı, saat 19:45 başlayacak. Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen, CBC Sport kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

EXXEN TV YAYIN AKIŞI: Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta, ücretsiz mi? Bu akşam (24 Ekim) hangi maçlar var?

  • Inter-Salzburg Maçı saat 19:45 başlayacak.
  • Galatasaray-Bayern Münih Maçısaat 19:45 başlayacak.
  • Manchester Utd-Kopenhag Maçısaat 22:00 başlayacak.
  • Sevilla-Arsenal Maçı saat 22:00 başlayacak.
  • Lens-PSV Maçısaat 22:00 başlayacak.
  • Braga-Real Madrid Maçısaat 22:00 başlayacak.
  • Union Berlin-Napoli Maçısaat 22:00 başlayacak.
  • Benfica-Real Sociedad Maçı saat 22:00 başlayacak.

24 Ekim 2023 Salı

  • 19:45 "Milan - Newcastle United" UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu / Canlı
  • 22:00 "Paris Saint Germain - Dortmund" UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu / Canlı
  • 20.09.2023 Çarşamba
  • 19:45 "Real Madrid - Union Berlin" Şampiyonlar ligi C Grubu
  • 22:00 "Bayern Münih - Manchester United" Şampiyonlar Ligi A Grubu
  • 21.09.2023 Perşembe
  • 19:45 "LASK Linz - Liverpool" Avrupa Ligi E Grubu / Canlı
  • 22:00 "Ajax - Marsilya" Avrupa Ligi B Grubu / Canlı

EXXEN TV YAYIN AKIŞI: Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta, ücretsiz mi? Bu akşam (24 Ekim) hangi maçlar var?

TV8,5

  • 07:00 Klasikler
  • 08:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2001-2005
  • 09:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2006-2009
  • 10:00 %100 Futbol
  • 11:00 Son Karar
  • 12:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2010-2012
  • 13:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2013-2016
  • 14:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2017-2022
  • 15:00 Şampiyonlar Ligi 1. Hafta Özetleri
  • 17:00 Basın Toplantısı
  • 17:45 Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Özetleri
  • 19:00 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin
  • 20:00 Konferans Ligi 1. Hafta Özetleri
  • 21:10 Konferans Ligi 2. Hafta Özetleri
  • 22:30 Avrupa Ligi 1. Hafta Özetleri
  • 23:45 Avrupa Ligi 2. Hafta Özetleri
  • 01:00 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin
  • 02:00 Şampiyonlar Ligi Magazin
  • 02:30 Şampiyonlar Ligi 1. Hafta Özetleri
  • 04:00 Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Özetleri
  • 05:30 "Barcelona - Antwerp" Şampiyonlar Ligi H Grubu
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