EXXEN TV YAYIN AKIŞI: Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta, ücretsiz mi? Bu akşam (24 Ekim) hangi maçlar var?

Exxen yayın akışı araştırılırken bu akşam hangi maçlar var merak ediliyor. Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta ve ücretsiz mi soruları gündeme geliyor. Exxen tv yayın akışı sporseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta, ücretsiz mi? Bu akşam (24 Ekim) hangi maçlar var? Exxen tv yayın akışı!

Bu akşam yayınlanacak olan Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta, ücretsiz mi soruları araştırılırken Exxen tv yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam (24 Ekim) hangi maçlar var ve Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta olduğu gündeme geliyor. Galatasaray- Bayern Münih maçı saat kaçta, ücretsiz mi? Bu akşam (24 Ekim) hangi maçlar var? Exxen tv yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY- BAYERN MÜNIH MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Bayern Münih Maçı, saat 19:45 başlayacak. Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen, CBC Sport kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BU AKŞAM (24 EKİM) HANGİ MAÇLAR VAR?

Inter-Salzburg Maçı saat 19:45 başlayacak.

Galatasaray-Bayern Münih Maçısaat 19:45 başlayacak.

Manchester Utd-Kopenhag Maçısaat 22:00 başlayacak.

Sevilla-Arsenal Maçı saat 22:00 başlayacak.

Lens-PSV Maçısaat 22:00 başlayacak.

Braga-Real Madrid Maçısaat 22:00 başlayacak.

Union Berlin-Napoli Maçısaat 22:00 başlayacak.

Benfica-Real Sociedad Maçı saat 22:00 başlayacak.

EXXEN TV YAYIN AKIŞI

24 Ekim 2023 Salı

19:45 "Milan - Newcastle United" UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu / Canlı

22:00 "Paris Saint Germain - Dortmund" UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu / Canlı

20.09.2023 Çarşamba

19:45 "Real Madrid - Union Berlin" Şampiyonlar ligi C Grubu

22:00 "Bayern Münih - Manchester United" Şampiyonlar Ligi A Grubu

21.09.2023 Perşembe

19:45 "LASK Linz - Liverpool" Avrupa Ligi E Grubu / Canlı

22:00 "Ajax - Marsilya" Avrupa Ligi B Grubu / Canlı

TV8,5