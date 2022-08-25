EXXEN TV Fenerbahçe maçı canlı izle! 25 Ağustos Perşembe EXXEN 4K canlı maç izle! EXXEN HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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EXXEN CANLI MAÇ İZLE

EXXEN canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. EXXEN canlı maç izleme linki haberimizde yer almaktadır.

EXXEN CANLI YAYIN

EXXEN canlı izlemek için EXXEN CANLI MAÇ İZLE 'ye tıklayınız.

EXXEN CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

EXXEN canlı yayın linki ile Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Austria Wien UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçını Exxen TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç 25 Ağustos Perşembe 2022 bugün saat 20:00 'da başlayacak. Temsilcimize başarılar diliyoruz...

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı Exxen TV platformundan izleyebilirsiniz.

EXXEN ÜCRETSİZ Mİ?

EXXEN platformunda canlı maç izleyebilmeniz için EXXEN abonesi olmanız gerekmektedir.

EXXEN NEDİR?

Acun Medya bünyesinde kurulan ve "Türkiye'nin dijital platformu" sloganıyla yola çıkan Exxen, üyelerin istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri cihazla, birbirinden benzersiz içerikleri izlemelerini sağlayan dijital bir platformdur.

EXXEN NE ZAMAN KURULDU?

Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 2021 yılında yayın hayatına başlayan Exxen, ilk kez kamuoyuna 24 Eylül 2020 tarihinde Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından, "Yeni dijital platformumuz Exxen'de yakında beraberiz." açıklamasıyla duyuruldu.

Platform için 1.500 kişilik bir ekip oluşturuldu. Acun Ilıcalı tarafından platformun ücretsiz seçeneğinin olmayacağı, reklamlı ve reklamsız olmak üzere ücretli iki paketin olacağı belirtildi. Platformun yıllık bütçesinin ise 900 milyon TL olacağını açıkladı.

Platform içerisinde dizi, reality show, yarışma, belgesel ve çocuk programı gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımların yer alacağı açıklandı. Ayrıca televizyonda ticari sebepler nedeniyle yayınlanamayan 20 ya da 40 dakikalık kısa içeriklerin platformda yayınlanacağı belirtildi. Ali Taran'ın önerisiyle, platformun adı Exxen olarak belirlendi.

UEFA Yayın Hakları

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen, 2021-2022 sezonu dâhil olmak üzere 3 sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yayın haklarını satın aldığını duyurmuş ve tüm UEFA maçlarının Exxen platformu üzerinden yayınlanacağını duyurmuştur. Bu Platform bünyesinde karşılaşmaları sunan spikerlerden D-Smart'tan Melih Gümüşbıçak ve tv100'den Ertem Şener görev alırken, geri kalan spikerlerden S Sport'ta görev yapan Gökhan Abdik, Aykut Aydın, Alp Özgen, Orkun Çolakoğlu ve Erman Yaşar gibi isimler yer alıyor.

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