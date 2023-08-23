Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Süper Kupa maçlarını 3 yıllığına alan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen Dijital Platformunda tek maçlık paket satılıyor mu? Araştırılıyor. Peki, EXXEN tek maç var mı? EXXEN tek maçlık paket satılıyor mu? EXXEN paketleri

EXXEN tek maç var mı? Sorusu, sadece bir maç için Exxen Dijital Platformu üzerinde sürekli üyelik almayı istemeyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'in Avrupa maçlarını 3 yıl boyunca yayınlayacak olması sonra Exxen ve Exxen spor ile ilgili detaylar araştırılmakta. Sadece tek maç izleyecek olan sporseverler, tek maçlık paket için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, EXXEN tek maç var mı? EXXEN tek maçlık paket satılıyor mu? EXXEN paketleri

EXXEN TEK MAÇ VAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kişiler Exxen Spor paketine sahip olmak zorundadır. Bu kapsamda bu maçlardan herhangi birini izlemek isteyen sporseverler, tek seferlik de olsa bu ücreti ödemek zorundadırlar. Henüz Exxen Dijital Platformunda tek maçlık paket bulunmamaktadır.

EXXEN SPOR NE KADAR, KAÇ TL?

28 Ağustos tarihi itibariyle ExxenSpor üyeliği 157,08 TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kişiler 157,08 TL olan ExxenSpor üyeliğini satın alması gerekiyor.