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Exxen tek maç satın alma var mı (FENERBAHÇE LİLLE)?

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Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın ile takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından EXXEN canlı maç izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, Exxen tek maç satın alma var mı?

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EXXEN CANLI MAÇ İZLE

EXXEN canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. EXXEN canlı maç izleme linki haberimizde yer almaktadır.

EXXEN CANLI YAYIN

EXXEN canlı izlemek için EXXEN'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. EXXEN canlı yayını için EXXEN kullanıcısı olmanı gerekiyor.

EXXEN CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI

EXXEN canlı yayın linki ile Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

EXXEN ÜCRETSİZ Mİ?

EXXEN platformunda canlı maç izleyebilmeniz için EXXEN abonesi olmanız gerekmektedir.

EXXEN NEDİR?

Acun Medya bünyesinde kurulan ve "Türkiye'nin dijital platformu" sloganıyla yola çıkan Exxen, üyelerin istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri cihazla, birbirinden benzersiz içerikleri izlemelerini sağlayan dijital bir platformdur.

EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Exxen'de tek maçlık üyelik paketi bulunmuyor. Exxen Spor'da kullanıcılara reklamlı ve reklamsız olarak iki farklı seçenek sunuluyor. Dolayısıyla Fenerbahçe - Lille maçı tek maç olarak satın alınamayacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Fenerbahçe Lille Exxen Exxen Spor Gündem Teknoloji Spor Haberler

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