EXXEN spor aboneliği nasıl yapılır? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi EXXEN'de nasıl izlenir? EXXEN spor üyeliği ne kadar?

Futbol maçlarının yayınlandığı EXXEN platformunda spor aboneliği nasıl yapılır ve Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi EXXEN'de nasıl izlenir soruları merak ediliyor. EXXEN üyelik spor paketi nasıl yapılır ve EXXEN spor aboneliği nasıl yapılır soruları araştırılıyor. Peki, EXXEN spor aboneliği nasıl yapılır? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi EXXEN'de nasıl izlenir?

Spor müsabakalarının yer aldığı EXXEN platformun nasıl abone olunur ve Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi EXXEN'de nasıl izlenir merak ediliyor. EXXEN spor aboneliği nasıl yapılır sporseverler tarafından araştırılıyor. EXXEN spor aboneliği nasıl yapılır? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi EXXEN'de nasıl izlenir? Detaylar haberimizdedir…

EXXEN SPOR ABONELİĞİ NASIL YAPILIR?

EXXEN üyelik sözleşmesini kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın. Ardından, "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın. Reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek karşınıza çıkacak. Arasından istediğinizi seçin. EXXENSPOR kampanyası kapsamına girmek için sezonluk paketlerden birini tercih edebilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ EXXEN'DE NASIL İZLENİR?

EXXEN'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izlemek için standart üyelik paketine ek olarak ''EXXENSPOR'' üyeliği satın almak gerekiyor. Bu paketin reklamlı ve reklamsız alternatifleri vardır. EXXEN platformuna üye olup maçları izleyebilirsiniz.

EXXEN SPOR ÜYELİĞİ NE KADAR?

EXXEN spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir. Exxen Spor reklamlı aylık fiyatı 119,90 TL, reklamsız aylık fiyat ise 134,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketlerde reklamlı fiyat 94,90 TL, reklamsız fiyat ise 107,30'dir.