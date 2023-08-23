Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Süper Kupa maçlarını 3 yıllığına alan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen Dijital Platformunda Exxen paket değiştirme nasıl yapılır araştırılıyor. Peki, Exxen paket değiştirme nasıl yapılır?

EXXEN tek maç var mı? Sorusu, sadece bir maç için Exxen Dijital Platformu üzerinde sürekli üyelik almayı istemeyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'in Avrupa maçlarını 3 yıl boyunca yayınlayacak olması sonra Exxen ve Exxen spor ile ilgili detaylar araştırılmakta. Sadece tek maç izleyecek olan sporseverler, tek maçlık paket için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Exxen paket değiştirme nasıl yapılır?

EXXEN TEK MAÇ VAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kişiler Exxen Spor paketine sahip olmak zorundadır. Bu kapsamda bu maçlardan herhangi birini izlemek isteyen sporseverler, tek seferlik de olsa bu ücreti ödemek zorundadırlar. Henüz Exxen Dijital Platformunda tek maçlık paket bulunmamaktadır.

EXXEN SPOR NE KADAR, KAÇ TL?

28 Ağustos tarihi itibariyle ExxenSpor üyeliği 157,08 TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kişiler 157,08 TL olan ExxenSpor üyeliğini satın alması gerekiyor.

EXXEN TELEVİZYONDAN NASIL İZLENİR?

Exxen'i cepte, tablette, bilgisayarda, Akıllı TV'lerde, Android TV'de yani dilediği zaman, dilediğiniz yerde izleyebilirsiniz. Exxen Android TV uygulaması şimdi Android TV'li tüm televizyon ve cihazlarda yer alıyor.

EXXEN PAKET DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Paket değişiklik talebini https://www.exxen.com/tr sayfası üzerinden gerçekleştirebilir veya Canlı Sohbet'ten ya da 0850 241 81 48 numaralı çağrı merkezi numaramızdan iletebilirsiniz.