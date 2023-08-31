EXXEN kura çekimi CANLI izle! EXXEN UEFA Şampiyonlar Ligi UCL kura çekimi izleme linki!

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek kura çekiminde 4. torbada yer alacak temsilcimizi, dünya devleri bekliyor. EXXEN kura çekimi CANLI izle! EXXEN UEFA Şampiyonlar Ligi UCL kura çekimi izleme linki!