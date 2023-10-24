Galatasaray Bayern Münih ücretsiz mi? EXXEN 14 gün ücretsiz üyelikle GS Bayern maçı izleme yolları!

Galatasaray Bayern Münih maçı ücretsiz mi? EXXEN GS Bayern ücretsiz mi sorusuna cevap aranıyor. EXXEN 14 gün ücretsiz paket nasıl alınır sorusunun yanıtı gündem oldu. Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray'ın konuğu Bayern Münih olacak. Rams Park'taki mücadele saat 19.45'te başlayacak. Maçı izlemek isteyenler Galatasaray Bayern EXXEN ücretsiz mi sorusunun cevabını araştırıyor.

EXXEN Galatasaray Bayern Münih maçı ücretsiz mi? EXXEN 14 gün ücretsiz paket nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki 3. maçta Galatasaray sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Dev mücadeleyi şifresiz canlı izlemek isteyenler EXXEN'in kampanyasından faydalanmak istiyor. Platformda 14 gün ücretsiz üyelik kampanyası başladı.

EXXEN GS BAYERN MÜNİH MAÇI ÜCRETSİZ Mİ?

24 Ekim Salı akşamı 19.45'te Rams Park'ta oynanacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak. Maçı şifresiz izlemek isteyenlerin EXXEN'e üye olması gerekecek.

EXXEN 14 GÜN ÜCRETSİZ PAKET NASIL ALINIR?

Tarayıcınızda https://www.exxen.com/tr/sign-up adresine gidin.

İstenilen bilgileri doğru bir şekilde doldurun. Bu genellikle ad, soyad, e-posta adresi, şifre gibi bilgileri içerir.

E-posta adresinize gelen doğrulama kodunu alın ve ilgili alana girin.

Ardından, Exxenspor seçeneğini seçin veya istenilen diğer seçenekleri belirleyin.

Sonrasında uygun bir paket seçin ve ödeme bilgilerinizi girin.

EXXEN'e üye olurken kredi kartı bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. 14 gün sonunda üyeliği iptal etmezseniz kartınızdan para çekiliyor.

BAYERN MÜNİH'TE 5 EKSİK

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Bayern Münih'in kamp kadrosu açıklandı. Alman ekibinde Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro sarı-kırmızılılar karşısında forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, yarın Bayern Münih'i konuk edecek. Müsabaka öncesi son antrenmanını bu sabah Almanya'da yapan Bavyera ekibinde kamp kadrosu da belli oldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro kadroda yer almadı.

Bayern Münih'in 18 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

"Daniel Peretz, Sven Ulreich, Kim Min Jae, Matthijs de Ligt, Joshua Kimmich, Harry Kane, Leroy Sane, Kingsley Coman, Maxim Choupo-Moting, Alphonso Davies, Bouna Sarr, Thomas Müller, Konrad Laimer, Mathys Tel, Noussair Mazraoui, Frans Kratzig, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic."

GALATASARAY KAZANIRSA LİDER

Sarı-kırmızılılar grupta 1 galibiyet ve 1 berberlikle aldığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Münih ise 2 galibiyet sonucunda 6 puanla grupta ilk sırada bulunuyor.

Galatasaray, gruplara sahasında Kopenhag ile 1-1 berabere kalarak başladı. Sarı-kırmızılılar, ikinci maçta ise Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bayern Münih de grubun ilk mücadelesinde evinde Manchester United'ı 4-3, ikinci karşılaşmada da deplasmanda Kopenhag'ı 2-1'lik skorla yendi.

ALMAN EKİBİYLE 3. RANDEVU

Galatasaray ile Bayern Münih bugüne kadar resmi maçlarda 2 kez rakip oldu. 1972 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu maçlardan Alman ekibi 1 kez galip ayrılırken, 1 müsabakada da berabere sona erdi. Aslan 1 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDA 311. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 310 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 112 defa sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 418 kez havalandırırken, kalesinde 457 gol gördü.

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